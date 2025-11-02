Membro della coalizione politica irachena: La nostra risposta all'aggressione di Israele sarà schiacciante

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Malumah, Issam Shaker, membro della Coalizione del Quadro di Coordinamento, ha sottolineato che qualsiasi aggressione da parte del regime sionista contro l'Iraq riceverà una risposta schiacciante.

Ha aggiunto: "Baghdad non mancherà mai di difendere la sovranità e gli interessi nazionali dell'Iraq. Le speculazioni dei media riguardo al prendere di mira il Paese indicano l'esistenza di piani malvagi per mettere in ombra la sicurezza dell'Iraq e non si può rimanere in silenzio di fronte a tali azioni."

Shaker ha chiarito: "Dobbiamo unirci e adottare una posizione unificata contro queste mosse da parte di tutti i gruppi politici e le istituzioni di sicurezza. Qualsiasi aggressione contro l'Iraq incontrerà reazioni le cui conseguenze non saranno limitate solo ai confini del nostro Paese, ma coinvolgeranno l'intera regione. La Casa Bianca deve essere consapevole dei pericoli del sostegno incondizionato ad alcune parti."