Segretario alla Guerra degli Stati Uniti: Le relazioni tra Washington e Pechino sono al loro meglio

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando la rete Russia Al-Youm, Pete Hegseth, il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti, ha annunciato: "Ho concordato con la mia controparte cinese, Dong Jun, sulla necessità di stabilire canali [di comunicazione] militari per prevenire l'insorgere di conflitti e contenere qualsiasi escalation di tensione tra i due paesi."

In un'altra dichiarazione, ha detto: "Ho parlato con il Presidente Trump ed entrambi crediamo che le relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina siano ora al loro meglio."

Hegseth ha aggiunto: "Dopo lo storico incontro del Presidente Trump con il Presidente cinese Xi Jinping in Corea del Sud, ho avuto anche un incontro molto positivo con Dong Jun, il Ministro della Difesa cinese, in Malesia, e la scorsa notte abbiamo avuto un'altra nuova conversazione."

Il Segretario alla Guerra degli Stati Uniti ha dichiarato: "Abbiamo concordato con il Ministro della Difesa cinese che la pace, la stabilità e le buone relazioni sono il percorso migliore per i nostri due grandi e potenti paesi."

In un'altra parte del suo discorso, ripetendo le parole crociate di Trump riguardo al massacro dei cristiani in Nigeria, ha affermato: "Il massacro di cristiani innocenti in Nigeria e in qualsiasi parte del mondo deve cessare immediatamente."

Confermando le parole di Trump riguardo alla possibilità di un'azione militare americana in Nigeria e alla minaccia a questo paese, Hegseth ha detto: "Il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti si sta preparando ad agire; o il governo nigeriano proteggerà i cristiani, o noi distruggeremo i terroristi islamisti che commettono questi orribili crimini."