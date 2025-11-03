I rapporti tra Teheran e Mosca sono solidi; l'energia è il fulcro della cooperazione Iran-Russia

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Jafar Bandi Sharbiani, membro della presidenza del Consiglio comunale islamico di Teheran, a margine del viaggio della delegazione iraniana a Mosca, in un'intervista esclusiva con "TV BRICS", ha sottolineato i legami storici e strategici tra i due paesi, affermando che le relazioni tra Teheran e Mosca hanno sempre goduto di particolare solidità e importanza.

A tal proposito, ha aggiunto: "I recenti accordi tra i due paesi, sia nel quadro della cooperazione BRICS che a livello bilaterale, dimostrano che, nel contesto della formazione di un nuovo ordine mondiale, l'Iran e la Russia svolgono il ruolo di due attori potenti, stabili e influenti".

Riferendosi alla significativa espansione delle aree di cooperazione tra Teheran e Mosca negli ultimi due o tre decenni, Sharbiani ha dichiarato: "Le interazioni tra i due paesi sono aumentate nei settori della tecnologia, dell'economia, della finanza e della gestione urbana, ma il settore energetico rimane la priorità principale nell'agenda della cooperazione bilaterale".

Affermando che la centrale nucleare di Bushehr è uno dei simboli più importanti della cooperazione Iran-Russia nel settore energetico, ha aggiunto: "L'equipaggiamento di questa centrale sta avvenendo con la partecipazione diretta di specialisti e scienziati russi e speriamo che sarà pienamente operativa nel prossimo futuro".

Secondo il rapporto, la costruzione della centrale nucleare di Bushehr, la prima centrale nucleare in Iran e in Medio Oriente, è iniziata nel 1975. Nel 1992, l'Iran e la Russia hanno firmato un accordo per continuare il progetto e nel 2011 la prima unità è entrata in funzione. Attualmente, la società statale russa Rosatom continua i lavori di costruzione delle unità due e tre di questa centrale.

Inoltre, nel settembre 2025, i due paesi hanno firmato un memorandum d'intesa sulla costruzione di piccole centrali nucleari in Iran. Secondo il servizio stampa di Rosatom, l'obiettivo di questo accordo è espandere la cooperazione tecnologica e garantire un approvvigionamento energetico stabile nel quadro della cooperazione BRICS.

Inoltre, nell'ottobre di quest'anno, Mohammad Eslami, capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, ha espresso la speranza che il contratto finale relativo alla costruzione delle piccole centrali tra i due paesi venga firmato presto. Ha sottolineato che il sito per la costruzione della centrale è stato specificato dall'Iran.