Dietro le quinte dell'aumento delle mobilitazioni militari USA in Siria

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Mayadeen, le dichiarazioni ufficiali sulla riduzione della presenza militare statunitense nel nord-est della Siria e la realtà pratica del massiccio rafforzamento delle mobilitazioni militari nelle basi di Washington nel Paese mostrano una palese contraddizione tra le posizioni annunciate e le azioni effettive degli Stati Uniti sulla questione siriana.

All'inizio di quest'anno, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, oltre ad annunciare l'intenzione di chiudere un certo numero delle sue basi a est dell'Eufrate a causa della ridotta minaccia dell'ISIS in Siria, ha riferito della decisione di ridurre il numero delle sue truppe entro la fine del 2025 nel Paese.

Successivamente, è iniziata un'ondata di attività da parte delle forze statunitensi per smantellare le basi e trasferire attrezzature militari e rifornimenti logistici dal nord-est della Siria al territorio iracheno attraverso i valichi di confine terrestri.

Tuttavia, nonostante ciò, l'attività militare delle forze statunitensi per l'evacuazione delle basi a est dell'Eufrate è stata improvvisamente interrotta 4 mesi fa. Fonti sul campo hanno riferito che l'esercito americano ha deciso di posticipare il processo di ritiro delle sue forze dalla Siria a causa degli sviluppi sul campo e politici in quel Paese, nonché della fragile situazione di sicurezza nel suo nord-est in concomitanza con il ritorno dell'ISIS e l'esecuzione di diverse operazioni da parte di questo gruppo terroristico in diverse aree della Siria orientale.

Queste fonti hanno riferito che una delle ragioni principali del ritiro degli Stati Uniti dal loro piano di lasciare la Siria è l'incapacità del regime di Golani di ottenere il pieno controllo sulla Siria, nonché l'aumento delle tensioni interne in questo Paese, in particolare gli eventi nella regione costiera e nella regione di Suwayda.

Secondo queste fonti, anche le continue tensioni tra gli elementi affiliati al regime di Golani e le Forze Democratiche Siriane (SDF) lungo le linee di contatto a est dell'Eufrate sono un fattore che gli Stati Uniti considerano un'opportunità per il ritorno delle attività dell'ISIS in Siria. Tuttavia, una delle ragioni indirette del ritardo nel ritiro delle forze statunitensi dalla Siria è il desiderio dell'amministrazione del presidente Donald Trump di attuare l'accordo del 10 marzo, in base al quale le forze SDF dovrebbero essere integrate nel nuovo governo siriano e coordinare gli sforzi per combattere l'ISIS.

Secondo Al Mayadeen, dalla metà di settembre, le basi statunitensi a est dell'Eufrate sono state nuovamente attivate, ma non per ritirare attrezzature; al contrario, per l'ingresso di diverse attrezzature militari, inclusi armamenti pesanti, sistemi di difesa, apparecchiature elettroniche avanzate, nonché personale aggiuntivo, nelle basi di Deir ez-Zor, Hasakah e Raqqa.

Nelle ultime settimane, le forze statunitensi in queste basi hanno condotto intense esercitazioni militari con attrezzature reali e l'uso di aerei ed elicotteri per aumentare il loro livello di preparazione.

Le informazioni sul campo indicano che le forze statunitensi hanno portato circa 100 camion carichi di attrezzature logistiche e militari attraverso il valico di Al-Walid, dal Kurdistan iracheno, verso le basi nel nord-est della Siria, e più di 10 aerei da carico hanno anche fatto entrare attrezzature militari in questa regione, che sono state distribuite tra le basi di Hasakah nel nord-est della Siria.

Dall'inizio di ottobre, anche la base di Al-Shaddadi, nella periferia di Hasakah, ha assistito a intense esercitazioni militari delle forze statunitensi che simulavano il respingimento di un attacco aereo alla base, utilizzando aerei da guerra e droni. Queste esercitazioni militari statunitensi sono state accompagnate dall'attivazione di sistemi radar all'interno della base, dal rafforzamento della sicurezza delle aree circostanti e dall'intensificazione delle pattuglie di sicurezza lungo le strade che conducono alla base.

Inoltre, le Forze Democratiche Siriane (SDF) hanno effettuato pattuglie estese in vari villaggi e città intorno alla base durante le esercitazioni. Nel quadro delle mobilitazioni militari nel nord-est della Siria, una fonte sul campo ha confermato ad Al Mayadeen che una delegazione di sicurezza statunitense ha visitato la base di Tal Baydar, nella periferia di Hasakah. Questa delegazione ha ispezionato la preparazione dei punti di protezione e delle fortificazioni, nonché i sistemi radar e di difesa aerea, le apparecchiature di comunicazione e le telecamere di sorveglianza.

La delegazione ha anche visitato la base di Kharab al-Jir, nella città di Al-Yaarubiyah, vicino al confine tra Siria e Iraq, e ne ha esaminato la preparazione militare. La visita di questa delegazione è coincisa con l'atterraggio di un aereo cargo statunitense che trasportava sistemi di difesa aerea avanzati in questa base.