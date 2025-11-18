Messaggio di cordoglio di Baghaei alle famiglie delle vittime indiane in Arabia Saudita

Secondo l'Agenzia di Stampa Internazionale AhlulBayt (AS) – Abna – Esmaeil Baghaei, portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, in risposta al fatale incidente d'autobus che ha coinvolto i pellegrini Umrah indiani in Arabia Saudita, ha espresso le condoglianze alle famiglie delle vittime, definendo l'incidente triste e doloroso.

Ha aggiunto: L'incidente è avvenuto sulla strada che porta alla città di Medina e ha causato la morte di un certo numero di pellegrini indiani provenienti dalla città di Hyderabad. Baghaei, porgendo le sue condoglianze alle famiglie delle vittime, ha espresso la solidarietà del governo e della nazione iraniana alla comunità indiana e ha sottolineato la necessità di una cooperazione internazionale nel campo della sicurezza dei trasporti per i pellegrini.

Baghaei ha inoltre affermato: Il Ministero degli Affari Esteri iraniano ha chiesto la misericordia e il perdono divino per i defunti e la completa guarigione per i feriti dell'incidente dal Grande Dio. Il portavoce del corpo diplomatico, augurando anche pace ai sopravvissuti, ha sottolineato che tali eventi rivelano più che mai la necessità di sinergia tra i governi per garantire la sicurezza dei pellegrini.

Questo messaggio di cordoglio è stato emesso mentre i rapporti iniziali dalla scena dell'incidente indicano che l'autobus che trasportava i pellegrini Umrah è rimasto coinvolto in un incidente mentre viaggiava lungo la rotta di pellegrinaggio vicino alla città di Medina. Fonti regionali hanno annunciato che i soccorritori sauditi e il personale sanitario di Medina sono intervenuti immediatamente sul posto e hanno effettuato il trasferimento dei feriti in ospedale.