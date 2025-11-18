Il Parlamento giordano rende obbligatorio il servizio militare in risposta alle minacce israeliane

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il Parlamento giordano ha approvato la bozza di disegno di legge presentata dal governo del Paese, che prevede il ripristino del servizio militare obbligatorio per i cittadini giordani.

L'approvazione di questa legge è avvenuta durante la sessione di ieri del Parlamento giordano, alla presenza del Primo Ministro Jafar Hassan e dei membri del gabinetto. Le misure necessarie per l'attuazione di questa legge dovrebbero iniziare dal prossimo febbraio.

Amin Mashaqbeh, ex ministro giordano ed esperto di affari politici del Paese, ha sottolineato che l'obbligo del servizio militare in Giordania è una misura necessaria alla luce delle minacce alla sicurezza esistenti, in particolare delle ambizioni del regime sionista.

Ha aggiunto che l'attuazione di questa legge era stata interrotta nel 1991, ma l'escalation delle minacce del regime sionista contro la regione, in particolare l'espansione degli insediamenti, ha portato a una sua revisione.