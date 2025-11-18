Ministro Sionista: Abbiamo preparato una cella per Mahmoud Abbas

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Itamar Ben-Gvir, Ministro della Sicurezza Nazionale del regime sionista, in un discorso rivolto a Netanyahu ha detto: "Dovete dichiarare che Mahmoud Abbas (Presidente dell'Autorità Palestinese) non ha immunità."

Ha aggiunto: "Se intraprendono azioni per il riconoscimento dello stato palestinese sulla scena mondiale, e se le Nazioni Unite fanno questo, Netanyahu dovrebbe ordinare l'assassinio degli alti funzionari dell'Autorità Palestinese."

Ben-Gvir ha detto: "Anche Mahmoud Abbas dovrebbe essere arrestato. Abbiamo preparato una cella per lui nella prigione di Ktzi'ot."

Ciò avviene nonostante l'Autorità Palestinese sia considerata una pedina del regime sionista in Cisgiordania e mantenga una piena cooperazione in materia di sicurezza e intelligence con Tel Aviv.