Governatore di Al-Joulani: L'operazione militare ad As-Suwayda non è all'ordine del giorno

Secondo l'agenzia di stampa Abna, "Mustafa al-Bakour", Governatore di As-Suwayda, ha annunciato che le forze di sicurezza del Governo di Transizione siriano stanno monitorando il cessate il fuoco nel Governatorato di As-Suwayda e non hanno piani per condurre operazioni militari nella zona.

Il Governatore di As-Suwayda ha anche attribuito la responsabilità dell'escalation degli scontri alle Forze di Difesa Locale druse; forze che, a suo dire, sono sotto l'influenza dello "Sheikh Hikmat al-Hajri," un religioso druso. Al-Hajri chiede relazioni più strette con il regime sionista.

Negli ultimi 3 giorni, gli scontri tra le forze druse e le tribù arabe sono continuati a sud e ovest della città di As-Suwayda. I drusi hanno bombardato le posizioni delle forze di Al-Joulani lungo la linea di contatto nella regione di Al-Majalah.