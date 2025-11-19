La maggior parte della risoluzione del Consiglio di Sicurezza su Gaza è contraria ai diritti della nazione palestinese

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - il Ministero degli Affari Esteri, rilasciando una dichiarazione sulla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha sottolineato: i redattori di questa risoluzione hanno consapevolmente ignorato la posizione e il ruolo centrale delle Nazioni Unite e persino le precedenti risoluzioni della stessa organizzazione sulla questione palestinese.

Il testo della dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran sulla risoluzione del Consiglio di Sicurezza relativa a Gaza è il seguente:

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, pur sostenendo qualsiasi azione regionale o internazionale per porre fine al genocidio e ai crimini del regime sionista contro il popolo della Palestina e di Gaza, l'ingresso efficace degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e il ritiro completo degli occupanti sionisti, esprime la sua seria preoccupazione riguardo al contenuto della risoluzione n. 2803 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

La maggior parte delle disposizioni di questa risoluzione è contraria ai legittimi diritti della nazione palestinese e, imponendo una sorta di sistema di tutela sulla Striscia di Gaza, nega al popolo palestinese i suoi diritti fondamentali, in particolare il diritto all'autodeterminazione e alla formazione di uno stato palestinese indipendente con Gerusalemme come capitale.

I redattori di questa risoluzione hanno consapevolmente ignorato la posizione e il ruolo centrale delle Nazioni Unite e persino le precedenti risoluzioni della stessa organizzazione sulla questione palestinese.

La Repubblica Islamica dell'Iran considera qualsiasi legittimazione dell'occupazione della Striscia di Gaza da parte del regime aggressore sionista, la divisione di Gaza e la sua separazione dalla geografia unitaria della Palestina, contraria agli ideali del popolo palestinese e mette in guardia sulle sue pericolose conseguenze.

Le forze internazionali dovrebbero operare completamente sotto la supervisione delle Nazioni Unite e il loro compito dovrebbe essere quello di supervisionare l'attuazione del cessate il fuoco e l'ingresso e la distribuzione degli aiuti umanitari internazionali.

La Repubblica Islamica dell'Iran sottolinea la responsabilità della comunità internazionale, in particolare dei garanti dell'accordo di cessate il fuoco, di costringere il regime sionista di apartheid e occupante a porre fine all'occupazione della Palestina e a ritirarsi completamente dalla Striscia di Gaza, e ritiene che nessuna decisione possa o debba compromettere questo principio.

La Repubblica Islamica dell'Iran sottolinea la legittimità della resistenza contro l'occupazione, l'apartheid e il colonialismo secondo il diritto internazionale, e considera la resistenza una risposta legittima della nazione palestinese alla continua occupazione del territorio palestinese e alla prosecuzione delle aggressioni del regime sionista.

Sottolinea che qualsiasi discussione sul destino della nazione palestinese, inclusa la gestione dei territori palestinesi, deve avvenire nel quadro dell'accordo e del consenso nazionale dei palestinesi, e che qualsiasi soluzione imposta da parti esterne è inaccettabile.

Nella situazione attuale, in cui il popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania è esposto a genocidio, carestia imposta e cancellazione coloniale, la fornitura di aiuti umanitari, soccorsi e la riapertura completa dei valichi hanno la priorità.

L'aspettativa immediata dalla comunità internazionale è quella di esercitare una pressione efficace sul regime sionista per impedirgli di continuare i suoi crimini e la sua occupazione e le flagranti violazioni dei diritti dei palestinesi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, e di sostenere la realizzazione dei diritti fondamentali della nazione palestinese.