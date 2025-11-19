La maggior parte della risoluzione del Consiglio di Sicurezza su Gaza è contraria ai diritti della nazione palestinese

Secondo l'agenzia di stampa AhlulBayt (AS) - ABNA - il Ministero degli Affari Esteri, rilasciando una dichiarazione sulla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha sottolineato: i redattori di questa risoluzione hanno consapevolmente ignorato la posizione e il ruolo centrale delle Nazioni Unite e persino le precedenti risoluzioni della stessa organizzazione sulla questione palestinese.
Il testo della dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran sulla risoluzione del Consiglio di Sicurezza relativa a Gaza è il seguente:
-
Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, pur sostenendo qualsiasi azione regionale o internazionale per porre fine al genocidio e ai crimini del regime sionista contro il popolo della Palestina e di Gaza, l'ingresso efficace degli aiuti umanitari nella Striscia di Gaza e il ritiro completo degli occupanti sionisti, esprime la sua seria preoccupazione riguardo al contenuto della risoluzione n. 2803 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.
-
La maggior parte delle disposizioni di questa risoluzione è contraria ai legittimi diritti della nazione palestinese e, imponendo una sorta di sistema di tutela sulla Striscia di Gaza, nega al popolo palestinese i suoi diritti fondamentali, in particolare il diritto all'autodeterminazione e alla formazione di uno stato palestinese indipendente con Gerusalemme come capitale.
-
I redattori di questa risoluzione hanno consapevolmente ignorato la posizione e il ruolo centrale delle Nazioni Unite e persino le precedenti risoluzioni della stessa organizzazione sulla questione palestinese.
-
La Repubblica Islamica dell'Iran considera qualsiasi legittimazione dell'occupazione della Striscia di Gaza da parte del regime aggressore sionista, la divisione di Gaza e la sua separazione dalla geografia unitaria della Palestina, contraria agli ideali del popolo palestinese e mette in guardia sulle sue pericolose conseguenze.
-
Le forze internazionali dovrebbero operare completamente sotto la supervisione delle Nazioni Unite e il loro compito dovrebbe essere quello di supervisionare l'attuazione del cessate il fuoco e l'ingresso e la distribuzione degli aiuti umanitari internazionali.
-
La Repubblica Islamica dell'Iran sottolinea la responsabilità della comunità internazionale, in particolare dei garanti dell'accordo di cessate il fuoco, di costringere il regime sionista di apartheid e occupante a porre fine all'occupazione della Palestina e a ritirarsi completamente dalla Striscia di Gaza, e ritiene che nessuna decisione possa o debba compromettere questo principio.
-
La Repubblica Islamica dell'Iran sottolinea la legittimità della resistenza contro l'occupazione, l'apartheid e il colonialismo secondo il diritto internazionale, e considera la resistenza una risposta legittima della nazione palestinese alla continua occupazione del territorio palestinese e alla prosecuzione delle aggressioni del regime sionista.
-
Sottolinea che qualsiasi discussione sul destino della nazione palestinese, inclusa la gestione dei territori palestinesi, deve avvenire nel quadro dell'accordo e del consenso nazionale dei palestinesi, e che qualsiasi soluzione imposta da parti esterne è inaccettabile.
-
Nella situazione attuale, in cui il popolo palestinese a Gaza e in Cisgiordania è esposto a genocidio, carestia imposta e cancellazione coloniale, la fornitura di aiuti umanitari, soccorsi e la riapertura completa dei valichi hanno la priorità.
-
L'aspettativa immediata dalla comunità internazionale è quella di esercitare una pressione efficace sul regime sionista per impedirgli di continuare i suoi crimini e la sua occupazione e le flagranti violazioni dei diritti dei palestinesi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, e di sostenere la realizzazione dei diritti fondamentali della nazione palestinese.
-
Inoltre, data l'evidente negligenza e inazione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite negli ultimi due anni per fermare il genocidio dei palestinesi, ricorda la responsabilità di questo Consiglio e dei suoi Stati membri di chiamare a rispondere i criminali di guerra e genocidi.
