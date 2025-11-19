Dettagli della Bozza di Risoluzione Europea contro l'Iran presso l'Agenzia per l'Energia Atomica

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, gli Stati Uniti e la Troika europea hanno presentato una bozza di risoluzione contro l'Iran al Consiglio dei Governatori dell'AIEA.

Sulla base di questo rapporto, la bozza di risoluzione chiede all'Iran di fornire risposte e di consentire l'accesso ai suoi siti nucleari bombardati e alle sue riserve di uranio arricchito.

In precedenza, alcuni media avevano anche annunciato che questa bozza è composta da otto paragrafi e dovrebbe essere presentata e messa ai voti durante la prossima riunione del Consiglio dei Governatori dell'AIEA dal 18 al 20 novembre (28-30 Aban).

In questa bozza, come nelle precedenti risoluzioni, si chiede all'Iran di sospendere le sue attività nucleari, inclusi l'arricchimento e il riprocessamento, compresa la ricerca e sviluppo e i progetti relativi all'acqua pesante.

I tre Paesi europei hanno chiesto all'Iran di conformarsi al Protocollo Aggiuntivo e di fornire le sue informazioni nucleari all'Agenzia. Inoltre, la bozza di risoluzione sostiene che l'Iran non rispetta l'accordo di salvaguardia ai sensi del Trattato di Non Proliferazione (TNP) delle armi nucleari. La bozza ha dichiarato che negli ultimi cinque mesi l'Agenzia non ha avuto accesso ai siti e all'uranio arricchito dell'Iran e ha perso la possibilità di verificarli in questo ambito.