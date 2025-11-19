Esagerazione di Netanyahu: Abbiamo colpito l'asse iraniano da ogni parte

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Benjamin Netanyahu, Primo Ministro del regime sionista, ha dichiarato: "Abbiamo attaccato l'Iran e la nostra mano è ancora libera per ulteriori attacchi."

Ha poi sostenuto: "Negli ultimi due anni, abbiamo colpito l'asse iraniano da ogni parte e il nostro lavoro non è ancora finito. Sono necessarie ulteriori azioni."

Il Primo Ministro guerrafondaio del regime sionista ha affermato: "Israele è determinato a continuare la guerra su tutti i fronti."

Netanyahu ha commentato l'approvazione della risoluzione proposta dagli Stati Uniti sulla situazione della Striscia di Gaza da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sottolineando che il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha compiuto sforzi significativi in tal senso.

Ha poi chiesto il disarmo di Hamas e la fine della sua presenza nella Striscia di Gaza, sostenendo: "Tendiamo la nostra mano di pace ai nostri vicini che sono disposti a normalizzare le relazioni con noi e li invitiamo a unirsi a noi nell'espellere Hamas e i suoi sostenitori dalla regione."