Hamas: Il Mondo Sostenga la Vittima, Invece di Allinearsi con il Boia

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando il Movimento di Resistenza Islamica Palestinese (Hamas), oggi (martedì) ha rilasciato una dichiarazione lodando la coraggiosa operazione di investimento con veicolo e attacco con arma da taglio vicino all'insediamento di "Gush Etzion" nel sud di Betlemme. Lo ha definito una risposta naturale agli sforzi del regime di occupazione per eliminare la causa palestinese, nonché all'aumento della repressione e dell'aggressione dei militari occupanti e dei coloni in Cisgiordania e Gerusalemme, che includono omicidi, arresti, distruzioni, insediamenti e incursioni incessanti.

Hamas ha sottolineato nella dichiarazione che la continuazione delle aggressioni criminali contro la nazione palestinese, gli sforzi per imporre nuove realtà nella Striscia di Gaza, e la persistenza dei piani di giudaizzazione e annessione in Cisgiordania, non passeranno senza confronto e reazione sul campo.

Il movimento ha affermato: "La nostra nazione ha il diritto di resistere all'occupazione e di rispondere ai suoi crimini e violazioni delle leggi, e questa operazione non è altro che il risultato inevitabile dell'insistenza del regime di occupazione sulle sue aggressioni contro la nostra nazione, la nostra terra e i nostri luoghi sacri."

Hamas ha ribadito che la nazione palestinese continuerà la sua fermezza e la sua insistenza sui suoi diritti legittimi, e sconfiggerà tutti gli sforzi per eliminare la causa e i piani di sfollamento.

Il movimento ha anche messo in guardia contro il peggioramento della situazione sul campo in caso di continuazione della repressione e dell'oppressione da parte del regime di occupazione, e ha chiesto ancora una volta alla comunità internazionale di agire e fare pressione per fermare i crimini incessanti degli occupanti.

Hamas ha concluso la sua dichiarazione affermando: "Il mondo deve sostenere la vittima, invece di allinearsi con il boia."