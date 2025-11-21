Nuove Sanzioni Statunitensi Contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Bloomberg, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, in un continuo sforzo di pressione contro il programma nucleare pacifico della Repubblica Islamica dell'Iran, ha sanzionato una rete petrolifera iraniana.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato in un comunicato di aver sanzionato la rete petrolifera che supporta il settore militare iraniano.

Nel comunicato, sono citati 14 individui, 24 società, 10 navi e 7 aeromobili che sono stati inseriti nella lista nera delle sanzioni.

"Scott Besant", il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, ha affermato: "L'azione odierna è la continuazione della massima pressione per tagliare le fonti di finanziamento dell'Iran per lo sviluppo di armi nucleari e il supporto a gruppi terroristici delegati, e per interrompere le sue entrate al fine di contenere le sue ambizioni nucleari."

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto: "L'Ufficio di Controllo dei Beni Esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti prende di mira anche sei navi ed estende le sanzioni contro la flotta di petroliere ombra su cui l'Iran fa affidamento per trasferire le sue esportazioni di petrolio al mercato."

Questo ente statunitense ha affermato: "L'amministrazione Trump ha sanzionato oltre 170 navi responsabili del trasporto di petrolio e prodotti petroliferi iraniani, aumentando i costi per gli esportatori di petrolio iraniani e riducendo le entrate dell'Iran da ogni barile di petrolio venduto."

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha anche affermato: "L'Ufficio di Controllo dei Beni Esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti intraprende oggi ulteriori azioni contro la compagnia aerea iraniana Mahan Air, che ha collaborato strettamente con la Forza Quds del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche per armare e rifornire gruppi terroristici sostenuti dall'Iran in tutto il Medio Oriente."