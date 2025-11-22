  1. Home
Vance ha definito "fantasia" la speranza dell'Europa per la vittoria dell'Ucraina

Il Vice Presidente degli Stati Uniti ha valutato come "fantastica" la speranza dell'Unione Europea per la vittoria dell'Ucraina nella guerra contro la Russia.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, JD Vance, Vice Presidente degli Stati Uniti, ha scritto in un messaggio sulla rete X: "L'idea di aumentare gli aiuti militari all'Ucraina e inasprire le sanzioni contro la Russia per la vittoria di Kiev nel conflitto è semplicemente una 'fantasia'."

Ha aggiunto: "Esiste la percezione che se solo diamo più soldi; inviamo più armi o inasprimo le sanzioni, la vittoria è vicina. La pace non è raggiunta da diplomatici o politici che vivono in un mondo di fantasia, ma è realizzata da persone intelligenti e realistiche."

Il funzionario statunitense ha considerato i critici del piano americano per la pace in Ucraina come persone che o non hanno sufficiente conoscenza del piano o non comprendono le realtà sul campo.

Vance ha sottolineato che qualsiasi proposta per risolvere il conflitto deve essere accettabile per Russia e Ucraina, in quanto parti in conflitto, e il suo obiettivo deve essere quello di ridurre al minimo la probabilità di una ripresa degli scontri.

