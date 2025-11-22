Secondo l'agenzia di stampa ABNA, JD Vance, Vice Presidente degli Stati Uniti, ha scritto in un messaggio sulla rete X: "L'idea di aumentare gli aiuti militari all'Ucraina e inasprire le sanzioni contro la Russia per la vittoria di Kiev nel conflitto è semplicemente una 'fantasia'."

Ha aggiunto: "Esiste la percezione che se solo diamo più soldi; inviamo più armi o inasprimo le sanzioni, la vittoria è vicina. La pace non è raggiunta da diplomatici o politici che vivono in un mondo di fantasia, ma è realizzata da persone intelligenti e realistiche."

Il funzionario statunitense ha considerato i critici del piano americano per la pace in Ucraina come persone che o non hanno sufficiente conoscenza del piano o non comprendono le realtà sul campo.

Vance ha sottolineato che qualsiasi proposta per risolvere il conflitto deve essere accettabile per Russia e Ucraina, in quanto parti in conflitto, e il suo obiettivo deve essere quello di ridurre al minimo la probabilità di una ripresa degli scontri.