Funzionario USA: È Giunto il Momento di Porre Fine alla Guerra in Ucraina

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, il rappresentante degli Stati Uniti presso il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha dichiarato: "Spero che siamo tutti d'accordo sul fatto che la guerra in Ucraina non finirà con una soluzione militare."

Ha aggiunto: "I costi sostenuti da tutte le parti nella guerra in Ucraina sono stati devastanti ed è giunto il momento di porre fine a questa guerra."

Il funzionario statunitense ha affermato: "Continueremo a fornire armi all'Ucraina per difendersi."

Ha precisato: "Se la Russia continuerà a ignorare le richieste di cessate il fuoco, potremmo imporre ulteriori costi economici su quel Paese."

La Casa Bianca aveva precedentemente dichiarato in un comunicato che i negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono in corso e che il Presidente Trump sostiene il piano di pace proposto.

La Casa Bianca ha anche annunciato che Trump è deluso da entrambe le parti coinvolte nel conflitto in Ucraina.