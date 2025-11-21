  1. Home
Kallas: "Abbiamo Sanzionato Abdelrahim Dagalo"; Cerchiamo di Sostenere l'Ucraina

21 novembre 2025 - 21:19
L'Alto Rappresentante per la Politica Estera dell'Unione Europea, annunciando l'imposizione di sanzioni contro il numero due del comando delle Forze di Supporto Rapido in Sudan, ha dichiarato: "Abbiamo un chiaro piano in due fasi: indebolire la Russia e sostenere l'Ucraina."

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, Kaja Kallas, l'Alto Rappresentante per la Politica Estera dell'Unione Europea, ha annunciato: "Abbiamo sanzionato Abdelrahim Dagalo, il numero due del comando delle Forze di Supporto Rapido in Sudan."

L'Alto Rappresentante per la Politica Estera dell'UE ha continuato in merito: "Per il successo di qualsiasi piano di pace, tale piano deve godere del sostegno dell'Ucraina e dell'Europa. Le sanzioni stanno colpendo duramente la Russia e altre azioni sono in arrivo. Abbiamo un chiaro piano in due fasi: indebolire la Russia e sostenere l'Ucraina."

Kaja Kallas ha poi affermato: "La pressione deve essere esercitata sull'aggressore, non sulla vittima, poiché premiare l'aggressione non fa che incoraggiarla ulteriormente."

