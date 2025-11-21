I Pericoli della Risoluzione USA per l'Amministrazione di Gaza; Scenari Futuri per la Resistenza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, con l'approvazione della risoluzione statunitense su Gaza al Consiglio di Sicurezza, sono aumentate le preoccupazioni per la violazione dei diritti dei palestinesi. Gli accordi internazionali su Gaza danno la priorità al disarmo della resistenza attraverso un'amministrazione internazionale di transizione con ampi poteri. Questi accordi collegano anche il ritiro dell'esercito del regime sionista da Gaza alla stabilizzazione della situazione di sicurezza nella Striscia; il che significa che gli occupanti rimarranno un attore di sicurezza nell'arena palestinese. Questa situazione solleva diverse domande su come la resistenza affronterà le conseguenze di questa risoluzione nella fase futura.

I Pericoli della Risoluzione USA per Gaza

Nonostante le affermazioni secondo cui la risoluzione americana chieda il consolidamento dell'accordo di cessate il fuoco e la riduzione delle restrizioni sull'ingresso degli aiuti umanitari a Gaza, Wassam Afifa, scrittore e analista politico di lingua araba, ritiene che questa risoluzione comporti seri pericoli, tra cui:

Internazionalizzazione di Gaza per molti anni e la continuazione dell'amministrazione di questa Striscia sotto la supervisione di un'istituzione nota come il "Consiglio di Pace", che è stata menzionata nel piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Eliminazione del potere palestinese attraverso il disarmo della resistenza.

Ritorno dell'Autorità Palestinese nella Striscia di Gaza sotto condizioni esterne, il che significa che il processo di formazione di uno Stato palestinese o la garanzia della sovranità palestinese sarà ritardato senza una tempistica specifica.

Anche se la risoluzione americana gode di un sostegno politico esplicito da parte di otto Paesi arabi e islamici che considerano questa risoluzione come un percorso per la formazione di uno Stato palestinese, la realtà è che il sostegno dei Paesi arabi a una tale risoluzione crea in realtà una legittimità morale e politica per l'eliminazione dei diritti dei palestinesi.

I gruppi e le forze nazionali palestinesi hanno messo in guardia contro i pericoli della suddetta risoluzione, considerandola un tentativo di imporre la tutela internazionale sulla Striscia di Gaza e di approvare una visione di parte nell'interesse dei sionisti. Questi gruppi hanno anche annunciato che qualsiasi discussione sulla questione delle armi della resistenza dovrebbe avvenire nel quadro di un processo politico interno che garantisca la fine dell'occupazione, l'istituzione di uno Stato palestinese indipendente e il raggiungimento del diritto all'autodeterminazione per i palestinesi.