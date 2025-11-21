Viaggio del Vice Primo Ministro libanese a Damasco e incontro con al-Jolani

Secondo l'agenzia di stampa Abna, "Tariq Mitri," Vice Primo Ministro del Libano, ha incontrato Abu Mohammad al-Jolani, l'autoproclamato presidente della Siria, durante una visita ufficiale a Damasco.

Secondo l'Agenzia Nazionale di Stampa libanese, durante questa visita, il Vice Primo Ministro del Paese ha tenuto una serie di incontri con i funzionari del regime di al-Jolani, tra cui "As'ad al-Shaibani," Ministro degli Esteri, e "Mazhar al-Weis," Ministro della Giustizia siriano. Durante questi incontri sono stati esaminati fascicoli congiunti, tra cui la questione dei detenuti, dei dispersi e delle frontiere.

Durante gli incontri è stata anche sottolineata l'importanza di continuare il coordinamento e sviluppare le relazioni nei settori politico, della sicurezza, giudiziario ed economico.

L'Agenzia Nazionale di Stampa libanese ha riferito che "Questo viaggio è avvenuto nel quadro dell'interesse comune dei due Paesi a rafforzare il dialogo e la comunicazione e a sottolineare la volontà di entrambe le parti di elevare le relazioni bilaterali a un livello migliore."