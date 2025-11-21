Dettagli del Piano di Trump per il Cessate il Fuoco in Ucraina

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Russia Al-Youm, fonti ucraine hanno affermato di aver ottenuto il piano di pace statunitense in 28 punti per stabilire un cessate il fuoco nel Paese.
Secondo le fonti ucraine, il piano statunitense include i seguenti punti:
-
Fornire garanzie di sicurezza condizionali all'Ucraina;
-
L'Ucraina stabilisce nella Costituzione la neutralità e il ritiro dalla NATO, e la NATO conferma che l'Ucraina non ne diventerà mai membro;
-
Limitare il numero delle forze armate ucraine a 600.000 persone;
-
L'Ucraina rimane un Paese non nucleare;
-
Riconoscimento della sovranità russa sulla penisola di Crimea e sulle Repubbliche Popolari di Donetsk e Luhansk;
-
Le regioni di Kherson e Zaporizhzhia vengono "congelate" lungo la linea di conflitto militare;
-
Creazione di una zona cuscinetto smilitarizzata sotto il controllo russo;
-
Entrambe le parti si impegnano a non cambiare i confini con la forza;
-
Prevenzione del dispiegamento di forze NATO in Ucraina;
-
Dispiegamento di aerei da combattimento NATO in Polonia;
-
Avvio di colloqui sulla sicurezza tra Stati Uniti, NATO e Russia e creazione di un gruppo di lavoro Stati Uniti-Russia;
-
La Russia stabilisce legalmente una politica di non aggressione nei confronti dell'Ucraina e dell'Europa;
-
Avvio di un grande progetto di investimento da parte di Stati Uniti ed Europa per la ricostruzione dell'Ucraina;
-
Assegnazione di 100 miliardi di dollari di beni russi congelati per la ricostruzione, con il 50% dei profitti ricevuti dagli Stati Uniti;
-
L'Europa aggiunge altri 100 miliardi di dollari;
-
I restanti beni russi congelati vengono allocati a progetti congiunti USA-Russia;
-
Creazione di un Fondo di Sviluppo per l'Ucraina, investendo in infrastrutture, risorse e tecnologie;
-
Revoca graduale delle sanzioni contro la Russia;
-
Ritorno della Russia al Gruppo degli Otto (G8);
-
Cooperazione economica a lungo termine tra Russia e Stati Uniti;
-
Scambio completo di prigionieri e ritorno di civili e bambini;
-
Programmi umanitari e ricongiungimento familiare;
-
Programmi educativi sulla tolleranza;
-
Avvio della centrale nucleare di Zaporizhzhia sotto la supervisione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), con la divisione equa dell'energia tra Russia e Ucraina;
-
Assistenza degli Stati Uniti per la ricostruzione dell'infrastruttura del gas in Ucraina;
-
Tenuta delle elezioni presidenziali in Ucraina 100 giorni dopo la firma dell'accordo;
-
Amnistia completa per tutti i partecipanti al conflitto;
-
L'accordo è legalmente vincolante;
-
Il controllo è esercitato da un "Consiglio di Pace" guidato da Donald Trump;
-
La violazione dell'accordo comporta sanzioni;
-
Dopo la firma del documento, cessate il fuoco immediato e ritiro delle forze nelle posizioni concordate.
