Reazione Furente del Kuwait agli Attacchi del Regime Sionista a Gaza

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Sharq, il Ministero degli Esteri del Kuwait ha rilasciato un comunicato in risposta agli attacchi del regime sionista a Gaza.
Nel comunicato si legge: "Il Kuwait condanna fermamente gli attacchi di Israele a Gaza."
Il Ministero degli Affari Esteri, nella sua dichiarazione, ha sottolineato la necessità di una sinergia da parte della comunità internazionale per fermare questi attacchi che minano la sicurezza e la stabilità della regione, e ha ribadito l'importanza che il Consiglio di Sicurezza adempia alle proprie responsabilità nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, garantendo la piena osservanza delle relative risoluzioni internazionali.
Inoltre, il Ministero degli Esteri del Kuwait ha sottolineato: "Il Kuwait condanna fermamente gli attacchi di Israele alla Striscia di Gaza e li considera un palese disprezzo per tutti gli sforzi regionali e internazionali volti a fermare il conflitto e ripristinare la sicurezza e la stabilità nella regione."
Il comunicato aggiunge inoltre che queste azioni costituiscono un disprezzo per l'attuazione delle risoluzioni internazionali, inclusa la Risoluzione n. 2803 del Consiglio di Sicurezza del 2025.
