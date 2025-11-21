Araqi: Siamo più preparati rispetto alla guerra precedente; sosteniamo un accordo equo

Secondo l'agenzia di stampa Abna, "Seyed Abbas Araqchi", Vice Ministro degli Affari Esteri del nostro Paese, in un'intervista con The Economist, rispondendo a una domanda sulla preparazione per un possibile attacco da parte del regime sionista, ha detto: "Siamo più preparati rispetto alla guerra precedente, e i nostri missili sono migliori in termini di quantità e qualità."

Ha aggiunto: "Non vogliamo la guerra e il modo migliore per prevenirla è prepararsi ad essa."

Sottolineando che la Repubblica Islamica dell'Iran sostiene un accordo equo e bilanciato, Araqchi ha detto: "Gli americani vogliono dettare le loro richieste."

Il Vice Ministro degli Affari Esteri del nostro Paese ha continuato: "Abbiamo imparato molte lezioni durante la guerra di 12 giorni, abbiamo riconosciuto i nostri punti deboli e di forza, così come i punti deboli del regime sionista; abbiamo lavorato su tutti questi aspetti e siamo completamente preparati. Siamo persino più preparati rispetto all'ultima volta."

In precedenza, reagendo all'approvazione di una risoluzione anti-iraniana nel Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Araqchi aveva detto: "Questi Paesi, con questa loro azione e ignorando le interazioni e la buona volontà dell'Iran, danneggiano la credibilità e l'indipendenza dell'Agenzia e causano interruzioni nel processo di interazioni e cooperazione tra l'Agenzia e l'Iran."

Ha aggiunto: "Oggi, è stato ufficialmente notificato al Direttore Generale dell'AIEA tramite lettera che questa intesa non è più valida e si considera terminata."