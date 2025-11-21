  1. Home
Russia: Zelensky Non è Disposto a Ritirarsi Nonostante le Gravi Perdite

21 novembre 2025 - 21:19
News ID: 1752698
Source: ABNA24
L'ambasciatore russo presso le Nazioni Unite ha dichiarato che il Presidente ucraino non è disposto ad accettare la perdita di città nella guerra con la Russia e non ordina il ritiro delle sue truppe.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Vasily Nebenzya ha dichiarato durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul tema Ucraina: "Volodymyr Zelensky ordina alle forze armate ucraine di mantenere le loro posizioni fino all'ultimo soldato e di non essere disposti a perdere le città ucraine."

Ha affermato: "Nonostante un numero significativo di forze ucraine sia stato circondato, nonostante le perdite molto elevate, la mobilitazione forzata e i rischi per i civili, il leader del regime di Kyiv non è disposto ad accettare la perdita di città e impedisce il ritiro delle truppe."

Nebenzya ha aggiunto: "Queste tattiche della leadership ucraina non hanno nulla a che fare con le realtà sul campo di battaglia e sono puramente politiche."

