Secondo l'agenzia di stampa Abna, Vasily Nebenzya ha dichiarato durante una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sul tema Ucraina: "Volodymyr Zelensky ordina alle forze armate ucraine di mantenere le loro posizioni fino all'ultimo soldato e di non essere disposti a perdere le città ucraine."

Ha affermato: "Nonostante un numero significativo di forze ucraine sia stato circondato, nonostante le perdite molto elevate, la mobilitazione forzata e i rischi per i civili, il leader del regime di Kyiv non è disposto ad accettare la perdita di città e impedisce il ritiro delle truppe."

Nebenzya ha aggiunto: "Queste tattiche della leadership ucraina non hanno nulla a che fare con le realtà sul campo di battaglia e sono puramente politiche."