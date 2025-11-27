Attacco di droni sconosciuti a un grande giacimento di gas nel nord dell'Iraq

Secondo l'agenzia di stampa Abna citando il sito di notizie "Baghdad Al-Youm", il giacimento di gas di Kor Mor nel Kurdistan iracheno è stato nuovamente preso di mira da un attacco di droni per la seconda volta.

Nelle immagini pubblicate sul sito di notizie, si vedono fiamme che divampano violentemente e colonne di fumo che hanno avvolto l'area circostante.

Finora, l'identità del drone aggressore non è stata determinata.

Fonti di sicurezza irachene avevano anche riferito questa domenica che le forze di sicurezza irachene avevano sparato contro un drone per impedirgli di raggiungere il giacimento di gas.

Durante quell'incidente, le sirene di allarme erano suonate nel giacimento di gas di Khor Mor e i dipendenti erano stati trasferiti in aree sicure.

Era stato riferito che l'attacco non aveva causato danni.

Il giacimento di gas "Kor Mor" si trova tra le città di Kirkuk e Sulaymaniyah ed è gestito dal Governo Regionale del Kurdistan iracheno.

Questo giacimento è stato attaccato più volte negli ultimi anni, con nessun gruppo che ne ha rivendicato la responsabilità.

In precedenza, i politici della regione del Kurdistan iracheno avevano condannato questi attacchi.

Nell'aprile dello scorso anno, quattro lavoratori yemeniti sono stati uccisi in un attacco di droni su questo giacimento.

Inoltre, nel gennaio 2024, due razzi Katyusha sono stati lanciati verso il giacimento.

L'attacco di droni ha interrotto l'elettricità all'80% della regione del Kurdistan iracheno

I Ministeri delle Risorse Naturali e dell'Elettricità della regione del Kurdistan hanno annunciato in una dichiarazione congiunta che, in seguito a un attacco avvenuto alle 23:30 di sera, il flusso di gas verso le centrali elettriche è stato completamente interrotto.

Il Ministero dell'Elettricità della regione del Kurdistan iracheno ha anche annunciato che [a seguito di questo attacco] l'80% della rete elettrica della regione è fuori servizio.

I Ministeri delle Risorse Naturali e dell'Elettricità del Kurdistan hanno anche aggiunto che stanno monitorando le conseguenze di questo incidente in coordinamento con la società Dana Gas e stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità.