Islamica: l'Iran si muove all'avanguardia della conoscenza, insieme ai paesi nucleari pionieri

Secondo il corrispondente di ABNA, Mohammad Eslami, sabato pomeriggio, durante la cerimonia di lancio del centro di terapia al plasma presso l'ospedale Shahid Mohammadi di Bandar Abbas, ha sottolineato che, nonostante gli ostacoli creati dai nemici, la Repubblica Islamica dell'Iran ha raggiunto notevoli risultati scientifici, dicendo: "Oggi, i giovani del Paese, con la convinzione di 'poter fare', hanno collocato l'Iran all'avanguardia della conoscenza e tecnologie come la terapia al plasma, la desalinizzazione dell'acqua e nuove soluzioni agricole si stanno sviluppando con capacità indigene."

Il vicepresidente ha fatto riferimento agli sforzi estesi per prevenire il progresso scientifico dell'Iran, dichiarando: "Nonostante le ostilità contro di essa e gli ostacoli creati dai nemici, la Repubblica Islamica dell'Iran è stata in grado di raggiungere una crescita notevole."

Affermando che le potenze egemoniche non tollerano la presenza di altri paesi all'avanguardia della conoscenza, ha aggiunto: "Gli americani e Donald Trump in persona non accettano che i paesi si posizionino all'avanguardia della conoscenza e considerano anche il beneficio dalle risorse idrocarburiche e minerarie un loro diritto."

Eslami ha sottolineato: "La Rivoluzione Islamica è stato il punto finale dello sguardo predatorio delle potenze egemoniche verso l'Iran, poiché nei secoli passati avevano guidato il Paese verso l'autoumiliazione e lontano dal percorso della fioritura."

Il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica, riferendosi ai progressi tecnologici del Paese, ha detto: "Oggi, grazie all'impegno dei giovani, alla perseveranza e agli sforzi degli specialisti dell'Organizzazione per l'Energia Atomica, l'Iran si muove all'avanguardia della conoscenza. Questa è una verità, e la convinzione di 'poter fare' ha portato l'Iran a posizioni di primo piano."

Eslami ha aggiunto: "L'Iran ha compiuto passi importanti nei settori della salute e della sicurezza alimentare e ha in corso ampi programmi per l'adattamento alla scarsità d'acqua e all'agricoltura in condizioni di salinità."

Il vicepresidente, riferendosi allo sviluppo delle applicazioni della tecnologia nucleare, in particolare nei settori della salute e dell'ambiente, ha detto: "Abbiamo utilizzato la tecnologia nucleare nel campo della desalinizzazione dell'acqua di mare e oggi la tecnologia al plasma si sta espandendo come strumento efficace nell'ambiente, nella salute, nell'agricoltura e nella sicurezza alimentare."

Eslami, sottolineando che il 'plasma freddo' ha un ampio raggio d'azione, ha aggiunto: "L'Organizzazione per l'Energia Atomica ha messo in agenda lo sviluppo di questa tecnologia e le sue capacità si stanno espandendo nei centri di trattamento e in vari settori economici."