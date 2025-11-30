Wall Street Journal: Trump ha minacciato Maduro

Secondo l'agenzia di stampa IRNA, citando Sputnik, il quotidiano Wall Street Journal, citando fonti informate, ha riferito che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante la sua conversazione telefonica con il Presidente del Venezuela Nicolás Maduro nei giorni scorsi, lo ha minacciato di ricorrere all'uso della forza.

Secondo il rapporto, Trump, in questa conversazione telefonica, ha minacciato Maduro di ricorrere all'uso della forza se non si fosse dimesso dal potere, sollevando posizioni interventiste e bellicose nei confronti del Venezuela.

Il New York Times aveva rivelato pochi giorni fa che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva parlato al telefono con il suo omologo venezuelano Nicolás Maduro.

Il New York Times, citando le sue fonti, ha aggiunto: Trump ha discusso la possibilità di tenere un incontro tra le due parti durante la telefonata con Maduro.

Il quotidiano, citando una fonte che ha definito informata, ha aggiunto: Al momento non ci sono piani per un possibile incontro tra Trump e Maduro.

Il New York Times, citando le sue fonti, ha anche riferito che Marco Rubio, il Segretario di Stato americano (sic - si intende il Senatore/consigliere, ndt), era presente durante la telefonata tra Trump e Maduro.