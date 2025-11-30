Secondo l'agenzia di stampa IRNA, citando Reuters, il Segretario di Stato americano Marco Rubio (sic - probabilmente un lapsus o una confusione, ndt), insieme all'inviato speciale del Presidente Steve Witkoff e al genero del Presidente Jared Kushner, sono attesi oggi, domenica (30 novembre), per incontrare la delegazione ucraina.

Secondo il rapporto, l'incontro si terrà nello stato della Florida. Reuters non ha fornito ulteriori dettagli sul contenuto dei colloqui.

Secondo un programma precedentemente pubblicato dall'ufficio stampa della Casa Bianca, il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump tornerà a Washington dalla sua residenza di Mar-a-Lago lo stesso giorno.

In precedenza, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva annunciato il viaggio di una delegazione del suo Paese negli Stati Uniti per consultazioni sul piano di pace proposto da Washington.

Il Presidente ucraino ha detto che questa delegazione, guidata da Rustem Umerov, Segretario del Consiglio di Sicurezza e Difesa dell'Ucraina, si è recata negli Stati Uniti per adottare misure volte a porre fine alla guerra con la Russia.

Zelensky ha scritto: "Attendo con impazienza i risultati di questo incontro. L'Ucraina continua la sua cooperazione costruttiva con gli Stati Uniti. Aspettiamo la finalizzazione dei risultati dei negoziati di Ginevra negli Stati Uniti."