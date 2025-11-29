Ehsan Movahedian: L'intensificarsi delle mosse ostili da parte degli Stati Uniti e dell'Europa ha ristretto lo spazio per la manovra politica, economica e culturale contro l'Iran e, naturalmente, spinge l'Iran verso il rafforzamento delle cooperazioni bilaterali e regionali, in particolare con Russia e Cina. Allo stesso tempo, gli attori rivali e ostili (Stati Uniti, Regno Unito, Turchia e Israele) stanno espandendo la loro influenza politica, di sicurezza e di intelligence nel Caucaso e in Asia Centrale; ciò significa che se Teheran e Mosca vogliono contenere l'influenza dei rivali stranieri, devono cooperare in diverse aree specifiche e operative.

L'illustrazione di alcuni sviluppi meno notati nel Caucaso e in Asia Centrale mostra che quest'area si sta rapidamente trasformando in una regione piena di sfide per Iran e Russia, e successivamente per la Cina. La scorsa settimana, Brianna Todd, membro dell'Atlantic Council e collaboratrice del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, in un incontro con l'ambasciatore turco negli Stati Uniti, ha definito l'Armenia e il Tagikistan gli elementi mancanti dell'Organizzazione degli Stati Turchi e ha chiesto l'adesione dell'Armenia e del Tagikistan all'Organizzazione degli Stati Turchi sotto la guida e la leadership della Turchia! Todd ha detto di concordare con la visione secondo cui il Caucaso meridionale e l'Asia Centrale dovrebbero essere visti come un tutt'uno e che l'Armenia e il Tagikistan sono gli elementi mancanti dell'Organizzazione degli Stati Turchi.

In un altro sviluppo, un grande centro dati viene costruito in Armenia per soddisfare le esigenze di intelligence degli Stati Uniti. Tale azione fornisce la possibilità di un'ampia elaborazione dei dati intercettati nella regione. La collocazione di questo centro in Armenia consente agli americani di accedere a enormi risorse di calcolo non solo nel Caucaso meridionale ma anche in Medio Oriente.

Dall'altro lato, vediamo che l'Occidente considera il governo Aliyev (dell'Azerbaigian) parte dell'Asia Centrale e annuncia il cambio della piattaforma negoziale da 1+5 a 1+6 (cinque paesi dell'Asia Centrale, Repubblica dell'Azerbaigian e Stati Uniti). Con il proseguire delle azioni provocatorie di Baku contro Mosca, anche la Russia è stata costretta a reagire alle sue malizie. Il sostegno di Turchia e Baku alla presenza di forze jihadiste e wahabite nel Caucaso e in Asia Centrale, la creazione di crisi da parte degli Stati Uniti in Georgia per destabilizzare il paese, il tentativo di estendere l'Accordo di Pace di Abramo alla regione del Caucaso e dell'Asia Centrale, e l'azione della Turchia a favore degli Stati Uniti e della NATO nel Caucaso e in Asia Centrale, sono tutti eventi che dimostrano che non è possibile affrontare le minacce precedenti con metodi tradizionali, e Iran, Cina e Russia devono resistere loro con una comprensione comune di queste minacce.