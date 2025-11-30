Schumer: Trump sta trascinando gli Stati Uniti verso un'altra guerra costosa

Secondo l'agenzia di stampa IRNA, citando Al Jazeera, Chuck Schumer, leader dei Democratici al Senato degli Stati Uniti, ha sottolineato che le azioni sconsiderate di Trump nei confronti del Venezuela stanno avvicinando sempre di più gli Stati Uniti a un'altra costosa guerra straniera.

Ha aggiunto: "Secondo la nostra Costituzione, solo il Congresso ha il potere di dichiarare guerra, non il Presidente; il Congresso non ha autorizzato l'uso della forza militare contro il Venezuela."

Schumer ha dichiarato: "Gli americani sono stanchi delle guerre straniere infinite che hanno causato la perdita di innumerevoli vite dei nostri militari e hanno distrutto risorse preziose. Questa non è la politica 'Prima l'America'."

In precedenza, il Wall Street Journal, citando fonti informate, aveva riferito che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante la sua conversazione telefonica con il Presidente del Venezuela Nicolás Maduro nei giorni scorsi, lo aveva minacciato di ricorrere all'uso della forza.

Secondo il rapporto, Trump, in questa conversazione telefonica, ha minacciato Maduro di ricorrere all'uso della forza se non si fosse dimesso dal potere, sollevando posizioni interventiste e bellicose nei confronti del Venezuela.

Trump ha anche dichiarato chiuso lo spazio aereo del Venezuela!