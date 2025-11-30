  1. Home
Protesta del Venezuela contro le azioni illegali degli Stati Uniti nelle sedi internazionali

30 novembre 2025 - 23:04
La Vicepresidente del Venezuela ha annunciato che il Paese ha protestato nelle sedi internazionali contro l'azione degli Stati Uniti di chiudere lo spazio aereo del Paese.

Secondo l'agenzia di stampa IRNA, citando Sputnik, Delcy Rodríguez, Vicepresidente del Venezuela, riferendosi al tentativo degli Stati Uniti di limitare lo spazio aereo del Paese, ha dichiarato: "Il governo statunitense sta attuando la richiesta di María Machado, leader dell'opposizione, di bloccare i cieli del Venezuela."

Ha aggiunto: "In risposta a questa azione aggressiva, il Presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha ordinato l'attuazione di un programma speciale per rimpatriare i venezuelani bloccati in altri Paesi e anche per creare percorsi alternativi per le persone che hanno bisogno di lasciare il Paese."

La funzionaria venezuelana ha sottolineato che Caracas ha attivato tutti i meccanismi multilaterali e legali internazionali per fermare immediatamente questa azione illegale e illegittima.

Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che tutto lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela sarà chiuso fino a nuovo avviso.

Giustificando questa azione ostile sul social network Truth Social, ha affermato che i trafficanti di droga e i trafficanti di esseri umani dovrebbero considerare lo spazio aereo venezuelano completamente chiuso.

