Gharibabadi: Il mancato rilascio dei visti per i membri della Federazione calcistica è illegale

30 novembre 2025 - 23:01
Il Vice Ministro degli Affari Esteri per gli Affari Internazionali e Legali ha affermato: L'azione intrapresa dagli Stati Uniti riguardo al mancato rilascio dei visti per i membri della Federazione calcistica è illegale.

Secondo l'agenzia di stampa IRNA, Kazem Gharibabadi, Vice Ministro degli Affari Esteri per gli Affari Internazionali e Legali, ha dichiarato: L'azione intrapresa dagli Stati Uniti riguardo al mancato rilascio dei visti per i membri della Federazione calcistica è illegale.

Ha aggiunto: La Federazione calcistica ha preso la decisione giusta in merito al boicottaggio del sorteggio della Coppa del Mondo.

Ha affermato: Abbiamo espresso la nostra protesta riguardo al mancato rilascio dei visti. Alcuni paesi che abusano delle condizioni di ospitalità stanno agendo in modo inappropriato.

