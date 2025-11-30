Nuove tensioni in Siria: Scontri armati a Suwayda

Secondo l'agenzia di stampa IRNA, citando Sawt al-Balad, la provincia di Suwayda, nel sud della Siria, è stata teatro di nuove tensioni in seguito a scontri tra elementi affiliati a al-Jolani, l'autoproclamato presidente della Siria, e gruppi armati nei pressi del villaggio di Al-Mansurah, situato a ovest della provincia.

I media siriani hanno riferito che il capo delle forze di sicurezza della provincia di Suwayda ha pubblicato un videoclip che mostra elementi armati affiliati a Hikmat al-Hajri che fanno irruzione nella sua casa. Egli ha anche minacciato di rispondere a questo attacco.

La provincia di Suwayda ha assistito a diffuse tensioni e scontri armati sin dal rovesciamento del regime di Bashar al-Assad e l'instaurazione del dominio degli elementi affiliati a al-Jolani in Siria.

Di recente, anche l'Osservatorio siriano per i diritti umani aveva annunciato che l'intensità degli attacchi con droni e degli scontri armati era aumentata nella provincia di Suwayda, nel sud del Paese.