Secondo l'agenzia di stampa IRNA, i media in lingua ebraica hanno riferito che i circoli politici nel regime sionista, in particolare il Primo Ministro Benjamin Netanyahu e il Ministro della Guerra Yisrael Katz, hanno scelto il silenzio riguardo ai recenti sviluppi nel sud della Siria e al ferimento di sei militari sionisti in uno scambio di fuoco in quella regione.

Secondo il rapporto, durante uno scambio di fuoco nella regione di Beit Jinn tra forze siriane e militari sionisti, a 11 chilometri dal confine congiunto, almeno sei militari sionisti sono rimasti gravemente feriti. Nonostante questo evento abbia dimensioni politiche e di sicurezza per il regime sionista, Netanyahu e il Ministro della Guerra di questo regime non hanno mostrato alcuna reazione.

I rapporti dei media sionisti indicano che Netanyahu e Katz hanno scelto di tacere per non suscitare l'ira del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che sta cercando di firmare un accordo di sicurezza tra Damasco e Tel Aviv.

Le stime israeliane indicano che Tel Aviv è stata colta di sorpresa a livello di intelligence riguardo agli sviluppi nel sud della Siria e sono emerse preoccupazioni sulla potenziale fuga di informazioni sui movimenti dei militari sionisti. I circoli di sicurezza a Tel Aviv sono preoccupati per le conseguenze dell'espansione dei conflitti in Siria e l'apertura di un altro fronte.