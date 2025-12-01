Richiesta di Netanyahu sul procedimento giudiziario di oggi

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, il quotidiano Yedioth Ahronoth ha riportato che Benjamin Netanyahu, il Primo Ministro del regime sionista, ha chiesto il rinvio dell'udienza in tribunale di oggi.

Secondo il rapporto, Netanyahu, che abbandona le sue udienze a metà con vari pretesti, inclusi gli sviluppi regionali e le questioni di sicurezza, ha chiesto che anche l'udienza di oggi venga rinviata a domani.

Ieri, il Primo Ministro del regime sionista aveva inviato un messaggio al presidente di questo regime chiedendo l'amnistia per i suoi casi di corruzione; una richiesta che ha incontrato l'opposizione di varie fazioni nei territori occupati e dei loro residenti.

Personalità dell'opposizione hanno anche annunciato che potrebbero sostenere la richiesta di amnistia se Netanyahu si dimettesse dal potere.