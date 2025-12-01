  1. Home
Nuovi attacchi dell'esercito del regime sionista in due regioni della Siria meridionale

1 dicembre 2025 - 14:23
L'esercito del regime sionista ha condotto due nuove operazioni militari nella regione di Quneitra in Siria e ha istituito un nuovo posto di blocco militare nell'area.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Mayadeen, due pattuglie appartenenti all'esercito di occupazione del regime sionista hanno violato la sovranità siriana infiltrandosi nelle campagne di Quneitra, nella Siria meridionale, e conducendo operazioni in quell'area oggi, lunedì.

Secondo fonti locali, una delle pattuglie sioniste è entrata nella strada Jubata - Ain al-Bayda nella campagna settentrionale di Quneitra e vi ha istituito un posto di blocco militare. Anche il villaggio di Saida Al-Hanout nella campagna meridionale di Quneitra ha assistito a un'operazione simile da parte dell'esercito israeliano.

Pochi giorni fa, un gruppo di giovani siriani ha affrontato e ingaggiato le forze israeliane che intendevano infiltrarsi a Beit Jinn nella campagna occidentale di Damasco, nella Siria meridionale, il che ha portato al martirio di 20 cittadini siriani, tra cui donne e bambini, e al ferimento di almeno 13 soldati israeliani.

Il regime sionista ha occupato vaste aree della Siria meridionale da quando il regime di Al-Joulani è salito al potere in Siria e continua le sue aggressioni quotidiane contro la Siria, mentre il regime di Al-Joulani non solo non mostra alcuna mossa seria per affrontare questi attacchi, ma sta anche cercando di normalizzare le relazioni con il regime sionista.

