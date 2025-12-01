Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Mayadeen, due pattuglie appartenenti all'esercito di occupazione del regime sionista hanno violato la sovranità siriana infiltrandosi nelle campagne di Quneitra, nella Siria meridionale, e conducendo operazioni in quell'area oggi, lunedì.

Secondo fonti locali, una delle pattuglie sioniste è entrata nella strada Jubata - Ain al-Bayda nella campagna settentrionale di Quneitra e vi ha istituito un posto di blocco militare. Anche il villaggio di Saida Al-Hanout nella campagna meridionale di Quneitra ha assistito a un'operazione simile da parte dell'esercito israeliano.

Pochi giorni fa, un gruppo di giovani siriani ha affrontato e ingaggiato le forze israeliane che intendevano infiltrarsi a Beit Jinn nella campagna occidentale di Damasco, nella Siria meridionale, il che ha portato al martirio di 20 cittadini siriani, tra cui donne e bambini, e al ferimento di almeno 13 soldati israeliani.

Il regime sionista ha occupato vaste aree della Siria meridionale da quando il regime di Al-Joulani è salito al potere in Siria e continua le sue aggressioni quotidiane contro la Siria, mentre il regime di Al-Joulani non solo non mostra alcuna mossa seria per affrontare questi attacchi, ma sta anche cercando di normalizzare le relazioni con il regime sionista.