Primo Ministro libanese: Non stiamo cercando negoziati di pace con Israele

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Jazeera, il Primo Ministro libanese ha sottolineato che il paese non sta cercando negoziati di pace con il regime sionista e che qualsiasi normalizzazione delle relazioni con questo regime rimane legata al processo di pace generale.

«Nawaf Salam» ha aggiunto in un'intervista con Al Jazeera: Abbiamo ricevuto messaggi da Israele sulla possibilità di un'escalation, ma non è stato menzionato alcun periodo di tempo specifico. La valutazione degli inviati che hanno visitato Beirut è che la situazione è pericolosa e instabile.

Il Primo Ministro libanese ha ribadito la sua affermazione sulla necessità di disarmare Hezbollah e ha detto: Non permetteremo avventure che possano portarci a una nuova guerra.

Queste dichiarazioni di Nawaf Salam vengono rilasciate mentre il regime sionista prende di mira quotidianamente il Libano meridionale e continua a violare il cessate il fuoco. Questi attacchi continuano mentre il governo libanese, con il sostegno degli Stati Uniti, cerca di disarmare la resistenza.

Egli ha anche fatto riferimento alla scelta di «Simon Karam», ex ambasciatore libanese a Washington, come rappresentante del paese nella commissione di monitoraggio del cessate il fuoco e ha chiarito: L'azione di includere un ex diplomatico libanese in questa commissione è politicamente corretta e supportata a livello nazionale. Netanyahu ha esagerato nel descrivere la nostra azione di includere un ex diplomatico libanese nella commissione.