Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al Mayadeen, fonti siriane hanno riferito di nuovi movimenti del regime sionista nel sud della Siria.

Fonti locali siriane hanno dichiarato che una pattuglia affiliata all'esercito del regime sionista ha sparato contro le case dei civili nel villaggio di Abu Qubays, nella periferia di Quneitra.

Il corrispondente di Al-Ikhbariyah ha anche riferito che una pattuglia di occupanti, composta da due veicoli militari, è entrata nel villaggio di Umm al-Azam, nella periferia di Quneitra.

Ieri, fonti siriane avevano anche annunciato: Sette veicoli militari e mezzi corazzati dell'esercito del regime sionista sono entrati nelle località di Bir Ajam e nel villaggio di Ruwayhinah, nella periferia centrale di Quneitra.

Queste fonti hanno affermato che un gruppo di militari israeliani ha pattugliato a nord della diga di Kodana, vicino a Ein Zivan, nella periferia meridionale di Quneitra.

Va notato che il regime sionista ha lanciato attacchi diffusi contro la Siria sin dalla caduta del precedente regime siriano e, non molto tempo fa, ha bombardato alcune aree di Damasco con il pretesto di sostenere i Drusi.

Dalla caduta del regime di Bashar al-Assad, l'esercito di questo regime, attraversando la linea di demarcazione tra l'area occupata del Golan e la Siria, ha continuato a occupare le aree vicine al Golan nelle province di Daraa e Quneitra.