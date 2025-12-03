Numero dei Martiri di Gaza Raggiunge le 70.117 Persone

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'agenzia di stampa Shihab, il Ministero della Sanità palestinese nella Striscia di Gaza ha rilasciato un nuovo comunicato che annuncia le ultime statistiche sui martiri e i feriti degli attacchi dell'esercito del regime sionista sulla Striscia di Gaza dal 7 ottobre dello scorso anno.

Secondo il Ministero della Sanità palestinese a Gaza, a seguito degli attacchi dell'esercito del regime sionista sulla Striscia di Gaza dal 7 ottobre 2023 fino a questo momento, 70.117 persone sono state martirizzate.

Inoltre, questa istituzione medica palestinese ha dichiarato che il numero totale dei feriti negli attacchi dell'esercito del regime sionista contro la Striscia di Gaza, dall'inizio della guerra in questa fascia, ha raggiunto 170.999 persone.

Il Ministero ha annunciato che negli ultime 48 ore, anche i corpi di 5 martiri sono stati trasferiti in ospedale. Nello stesso periodo, 13 persone sono rimaste ferite.

Migliaia di altre persone sono ancora disperse e sotto le macerie nella Striscia di Gaza.

Dal cessate il fuoco dell'11 ottobre 2025, finora 360 persone sono state martirizzate e altre 922 sono state ferite. Inoltre, in questo periodo, i corpi di 617 martiri sono stati estratti dalle macerie.