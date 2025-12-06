Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando l'Agenzia di stampa Al Jazeera, il comandante dell'esercito ucraino ha affermato oggi, sabato, in un discorso: "Il nostro Paese è diventato lo scudo dell'Europa contro l'aggressione russa. Lo scontro deve essere esteso in profondità nel territorio russo utilizzando droni e missili."

Questo funzionario militare ucraino ha sostenuto: "Senza il nostro esercito, non c'è alcuna garanzia di sicurezza per il futuro, e non abbiamo altra scelta che resistere."

Questo avviene mentre, poche ore fa, il Ministero della Difesa russo ha annunciato che le difese aeree del Paese sono riuscite ad abbattere 116 droni ucraini durante la notte scorsa.

Il Ministero della Difesa russo ha aggiunto che le forze di droni del Paese hanno preso di mira le posizioni delle forze ucraine sulla riva del fiume Dnipro.

Inoltre, una fonte militare russa ha annunciato che le forze di quel paese hanno preso di mira il centro di comando delle forze di frontiera ucraine sull'asse di Sumy.