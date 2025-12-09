Reporter Senza Frontiere: Israele è il peggior nemico dei giornalisti

Secondo l'agenzia di stampa Abna, citando Al-Mayadeen, mentre dall'inizio della guerra e del genocidio del regime sionista contro la Striscia di Gaza il nome di questo regime è stato ripetutamente in cima alla lista dei violatori dei diritti dei giornalisti e degli operatori dei media, Reporter Senza Frontiere, in un rapporto preparato e pubblicato oggi sull'uccisione di giornalisti in tutto il mondo, ha annunciato che 60 giornalisti sono stati uccisi nell'arco di un anno in tutto il mondo mentre svolgevano le loro mansioni o a causa della natura del loro lavoro, e quasi la metà di loro è stata assassinata nella Striscia di Gaza per mano dell'esercito israeliano.

Reporter Senza Frontiere ha sottolineato: "Il numero di giornalisti uccisi tra il 1° dicembre 2024 e il 1° dicembre 2025 è aumentato a causa degli atti criminali delle forze armate, sia regolari che irregolari, e delle bande della criminalità organizzata; in realtà, i giornalisti non muoiono, ma vengono uccisi."

Anne Bocandé, direttrice editoriale di Reporter Senza Frontiere, ha affermato che questa situazione è il risultato dell'incitamento all'odio verso i giornalisti e dell'impunità. "La vera sfida, oggi, è che i governi si concentrino nuovamente sulla protezione dei giornalisti e non li prendano di mira."

L'organizzazione internazionale ha poi continuato nel suo rapporto, definendo il regime sionista il più grande nemico degli operatori dei media e sottolineando: "L'esercito israeliano è il peggior nemico dei giornalisti e negli ultimi 12 mesi ha ucciso 29 operatori del settore dei media durante lo svolgimento del loro lavoro nei territori palestinesi. Inoltre, dall'ottobre 2023, in concomitanza con l'inizio della guerra di Gaza, almeno 220 operatori dei media sono stati uccisi in quest'area."

La direttrice editoriale di Reporter Senza Frontiere ha dichiarato: "Coloro che commettono crimini contro gli operatori dei media stanno cercando di diffamarli per giustificare i propri crimini. In realtà, non esistono proiettili vaganti; i giornalisti vengono presi di mira intenzionalmente perché riportano la verità al mondo."