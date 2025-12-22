  1. Home
Deputato iracheno: Dobbiamo espellere le forze straniere dal Paese

22 dicembre 2025 - 14:47
News ID: 1764794
Source: ABNA24
Un membro del Parlamento iracheno ha sottolineato la necessità del ritiro delle forze straniere dal Paese.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Maalouma, Mahdi Taqi, membro del Parlamento iracheno, ha affermato che il Paese deve porre fine a ogni forma di occupazione, poiché la sovranità nazionale non sarà raggiunta senza la fine della presenza straniera in Iraq.

Ha aggiunto: "L'occupazione, sotto qualsiasi nome o pretesto, viola la sovranità nazionale dell'Iraq e calpesta la volontà del popolo di questo Paese."

Il deputato iracheno ha dichiarato: "Nella prossima fase, dobbiamo vedere l'adozione di una posizione nazionale unificata per espellere gli elementi stranieri dall'Iraq. Il nostro Paese ha forza sufficiente per gestire i propri affari interni ed esteri lontano dalle interferenze di altri paesi."

