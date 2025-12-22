Gli sforzi disperati del Ministro degli Esteri israeliano per aumentare il numero di residenti nei territori occupati

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al Jazeera, Gideon Sa'ar, Ministro degli Esteri del regime sionista, citando la falsa pretesa di una crescente ondata di antisemitismo nel mondo, ha invitato gli ebrei residenti nei paesi occidentali a emigrare nei territori occupati.

Durante una riunione del partito Likud e la celebrazione della festa di Hanukkah, ha dichiarato: "Chiedo agli ebrei di Gran Bretagna, Francia, Australia, Canada e Belgio di emigrare in Israele."

Sa'ar ha aggiunto: "Perché crescete i vostri figli in un ambiente simile! Venite nella vostra terra. Vi aspettiamo a braccia aperte!"

Questa richiesta di Sa'ar giunge dopo che le autorità sioniste hanno avvertito in varie occasioni di una drastica diminuzione dell'immigrazione verso i territori occupati e di un aumento della migrazione inversa dalla regione a causa dell'insicurezza e della possibilità di attacchi contro i sionisti.