Continuano gli attacchi del regime sionista su Gaza: 20 morti a causa del crollo di abitazioni

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando l'agenzia palestinese Shehab, gli elicotteri militari del regime sionista hanno ripreso da un'ora l'attacco e il fuoco contro le zone residenziali palestinesi nel nord della città di Rafah, situata nel sud della Striscia di Gaza. Secondo il rapporto, elicotteri militari israeliani hanno aperto il fuoco anche a est dei campi profughi di Al-Bureij e Al-Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza.

L'esercito israeliano sta inoltre portando avanti ampie operazioni di demolizione nell'area orientale del quartiere di Al-Zaytoun, a est della città di Gaza.

Gli aerei da guerra del regime sionista hanno compiuto diversi attacchi nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, un'ora fa.

Continuano anche gli attacchi aerei dei caccia sionisti nella zona a est di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Non sono state ancora rilasciate notizie sul numero delle probabili vittime di questi attacchi.

D'altra parte, il dipartimento della Protezione Civile di Gaza ha rilasciato una dichiarazione affermando che 20 persone nella Striscia di Gaza hanno perso la vita a causa del crollo di 22 case dall'inizio di questo mese.

La dichiarazione esorta gli abitanti degli edifici inagibili a evacuare le proprie case e a rispettare le istruzioni delle squadre di sicurezza. Ciò accade mentre, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, non è possibile per molte famiglie vivere nelle tende degli sfollati, molte delle quali sono state distrutte dalle recenti tempeste e piogge nella Striscia di Gaza.