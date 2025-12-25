Hezbollah: il governo libanese smetta di concedere privilegi gratuiti al nemico

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Ahed, Ali Fayyad, membro di spicco del blocco "Lealtà alla Resistenza" nel parlamento libanese, è intervenuto durante una cerimonia in onore dei martiri nel sud del Libano. Riferendosi alle recenti aggressioni nemiche, in particolare l'attacco che ha portato al martirio di un soldato dell'esercito libanese, ha dichiarato: "Oggi il sangue puro dell'eroico esercito libanese si intreccia con quello della coraggiosa resistenza, i cui combattenti si sono dedicati alla difesa della patria, della libertà e della sovranità."

Fayyad ha sottolineato: "Il nemico sionista continua a occupare le nostre terre, viola la sovranità del Libano e insiste nell'imporre condizioni di resa con l'obiettivo di svuotare le aree di confine e dominare le risorse del Libano."

Egli ha aggiunto: "Dichiariamo ad alta voce che il regime sionista è il nostro nemico eterno. Nessuno può privarci del diritto di difendere la nostra terra e di vivere in sicurezza." Fayyad ha poi criticato i funzionari libanesi per la loro inazione, esortando i leader a non offrire concessioni gratuite che indeboliscono la posizione del Libano nei negoziati e a rimanere fedeli ai principi nazionali.