Ansarullah: Siamo pronti a rispondere a qualsiasi aggressione contro lo Yemen o il Libano

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Masirah, Mohammed al-Farrah, membro dell'ufficio politico di Ansarullah, ha dichiarato che l'Arabia Saudita non è mai stata un mediatore, ma è la parte principale dell'aggressione e dell'assedio contro lo Yemen. Ha aggiunto che Riyadh è responsabile di ogni goccia di sangue versata e di ogni bambino che soffre la fame o la malattia a causa della chiusura dei valichi e del blocco di carburante e medicine.

Al-Farrah ha criticato duramente la comunità internazionale e il Consiglio di Sicurezza per il loro silenzio, affermando: "Questo silenzio non ci impedirà di rivendicare i diritti del nostro popolo. Le mobilitazioni popolari in Yemen dimostrano l'impegno costante verso la resistenza."

Riguardo alle minacce del regime sionista contro il Libano, ha dichiarato: "Lo Yemen ha una posizione di principio ferma: facciamo parte dell'Asse della Resistenza. Pertanto, qualsiasi aggressione contro uno dei fronti dell'Asse è considerata un'aggressione contro noi stessi. Qualsiasi guerra contro il Libano non sarà isolata; gli altri fronti della resistenza si uniranno e lo Yemen ne farà parte."