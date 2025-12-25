Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Al-Mayadeen, i media israeliani sostengono che la Russia stia mediando segretamente tra il regime sionista e il regime di Abu Mohammad al-Jolani in Siria per concludere un accordo di sicurezza con l'approvazione degli Stati Uniti, e che i negoziati stiano avvenendo attraverso l'Azerbaigian.

Fonti di stampa sioniste hanno riferito all'agenzia media del regime sionista che la Russia sta mediando segretamente tra Tel Aviv e Damasco per raggiungere un accordo di sicurezza tra le due parti. Queste fonti hanno aggiunto che l'Azerbaigian sta attualmente ospitando incontri e negoziati, con continue visite di alti funzionari di entrambe le parti a Baku, la capitale del Paese.

I media sionisti, citando una fonte della sicurezza informata, hanno sottolineato che, nonostante la mediazione russa, esiste un profondo divario nelle interazioni tra le due parti, ma nelle ultime settimane sono stati compiuti progressi.

Secondo questo rapporto, Tel Aviv preferisce che sia la Russia, piuttosto che la Turchia, a monitorare la presenza e lo schieramento delle forze nel sud della Siria. In questo contesto, mercoledì scorso, Assad al-Shaibani, ministro degli Esteri del regime di Jolani, si è recato a Mosca e ha incontrato il suo omologo Sergey Lavrov, definendo l'obiettivo del viaggio come l'elevazione delle relazioni tra le due parti a un livello strategico.