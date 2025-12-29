  1. Home
L'Egitto ribadisce la sua "linea rossa" sulla questione palestinese

29 dicembre 2025 - 13:12
Il Ministro degli Esteri egiziano ha sottolineato la linea rossa del Paese riguardo alla questione palestinese, nonché la continuazione della cooperazione con i gruppi palestinesi.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, citando Russia Today (Rossiya Al-Yaum), il Ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha confermato che esiste comunicazione e cooperazione tra l'Egitto, il movimento Hamas e altri gruppi palestinesi per preparare il terreno alla transizione verso la seconda fase del cessate il fuoco a Gaza.

Ha aggiunto che lo sfollamento dei palestinesi rimane una linea rossa tracciata dal Presidente egiziano Abdel Fattah el-Sisi. Il Paese non parteciperà mai a nessuna ingiustizia contro il popolo palestinese. L'Egitto si oppone a qualsiasi sfollamento forzato o volontario dei palestinesi.

Abdelatty ha dichiarato: "Israele è ben consapevole dei principi dell'Egitto riguardo alla questione palestinese. Per quanto riguarda il valico di Rafah, il Cairo sottolinea che deve essere aperto da entrambi i lati e non solo da uno."

