Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il quotidiano Maariv, citando una fonte militare sionista, ha riferito che il capo del servizio di intelligence Mossad ha intrapreso negli ultimi anni azioni per rafforzare le relazioni tra Tel Aviv e il Somaliland.

La fonte ha aggiunto che il Somaliland possiede posizioni strategiche importanti, come un porto e un aeroporto; quest'ultimo dispone della pista più lunga dell'Africa. Queste risorse offrono al regime sionista ulteriori opzioni operative, in particolare nei confronti dello Yemen, e sono estremamente importanti per Tel Aviv.

La stessa fonte ha dichiarato che, negli ultimi anni, il capo del Mossad ha stabilito stretti contatti con Abdirahman Mohamed Abdullahi, il leader dei separatisti del Somaliland.

Va notato che l'azione illegale del regime sionista nel riconoscere il Somaliland ha scatenato un'ondata di reazioni negative tra i Paesi della regione e del mondo.