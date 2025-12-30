  1. Home
Trump: "Le esercitazioni cinesi intorno a Taiwan non sono preoccupanti"

30 dicembre 2025 - 14:08
Il Presidente degli Stati Uniti ha ritenuto improbabile un'azione militare cinese contro le forze separatiste di Taiwan nel prossimo futuro.

Secondo quanto riportato dal "South China Morning Post", Donald Trump, rispondendo a una domanda sulla possibilità che la Cina prenda il controllo dell'isola, ha dichiarato: "Ho un ottimo rapporto con il Presidente Xi Jinping e non mi ha detto nulla al riguardo. Non credo che la Cina voglia farlo." Ha aggiunto che le esercitazioni non sono motivo di allarme: "La Cina le conduce da 20-25 anni."

Nel frattempo, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha descritto le esercitazioni "Missione Giustizia 2025" come una risposta necessaria all'interferenza straniera e alla fornitura di armi a Taipei da parte degli Stati Uniti (un pacchetto da 1,1 miliardi di dollari). L'esercito cinese ha schierato forze terrestri, navali e aeree, simulando attacchi coordinati per avvertire le forze separatiste e gli attori esterni. È la prima volta che Pechino dichiara apertamente che l'obiettivo è prevenire un intervento militare straniero.

