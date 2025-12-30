Secondo l'agenzia ABNA, citando la TASS, Vadim Gigin, deputato bielorusso, ha dichiarato che l'attacco dell'esercito ucraino alla residenza del presidente russo Vladimir Putin è un passo importante verso la caduta del regime di Kiev. Gigin ha scritto su Telegram: "Il discorso sfacciato di Zelensky per Natale è stato una minaccia diretta; Kiev punta su una nuova ondata di escalation."

Il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, ha riferito che l'Ucraina ha lanciato un attacco con 91 droni contro la residenza presidenziale nella regione di Novgorod. Questo attacco avviene mentre le speranze di pace erano aumentate dopo l'incontro tra Zelensky e Donald Trump. Alcuni funzionari russi accusano il Regno Unito di essere coinvolto nell'attacco, definendo Londra uno dei principali oppositori alla pace.