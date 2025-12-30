Secondo l'agenzia ABNA, Leonid Slutsky, presidente della Commissione Affari Internazionali della Duma di Stato, ha dichiarato alla TASS: "Le relazioni tra Pechino e Washington miglioreranno solo quando gli Stati Uniti abbandoneranno il sostegno ai separatisti." Slutsky ha ribadito che, per la Russia, Taiwan è parte integrante della Cina.

Nel frattempo, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha descritto l'esercitazione "Missione Giustizia 2025" come una risposta necessaria alla vendita di armi statunitensi a Taipei (per un valore di 1,1 miliardi di dollari). Pechino ha schierato forze terrestri, navali e aeree per simulare un attacco coordinato, avvertendo che le azioni di Taipei stanno trasformando l'isola in una "polveriera". È la prima volta che la Cina dichiara ufficialmente che le manovre mirano a prevenire interventi militari stranieri.