Funzionario russo: "Gli Stati Uniti smettano di sostenere i separatisti di Taiwan"

30 dicembre 2025 - 14:10
Un esponente del parlamento russo ha affermato che il riavvicinamento tra USA e Cina sarà possibile solo se Washington interromperà gli aiuti ai separatisti di Taiwan.

Secondo l'agenzia ABNA, Leonid Slutsky, presidente della Commissione Affari Internazionali della Duma di Stato, ha dichiarato alla TASS: "Le relazioni tra Pechino e Washington miglioreranno solo quando gli Stati Uniti abbandoneranno il sostegno ai separatisti." Slutsky ha ribadito che, per la Russia, Taiwan è parte integrante della Cina.

Nel frattempo, il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian, ha descritto l'esercitazione "Missione Giustizia 2025" come una risposta necessaria alla vendita di armi statunitensi a Taipei (per un valore di 1,1 miliardi di dollari). Pechino ha schierato forze terrestri, navali e aeree per simulare un attacco coordinato, avvertendo che le azioni di Taipei stanno trasformando l'isola in una "polveriera". È la prima volta che la Cina dichiara ufficialmente che le manovre mirano a prevenire interventi militari stranieri.

